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Politika

TBMM Başkanı Şentop, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Fico ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile görüştü.

Barış Seçkin   | 08.10.2021
TBMM Başkanı Şentop, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Fico ile görüştü

Roma

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'da yapılan G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan Şentop, zirve çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulundu.

Şentop, zirvedeki ilk gün oturumlarının ardından İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Fico ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, gündüz bölümünde de İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-seug, İngiltere Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Senato Başkanı Modeste Bahati Lukwebo, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin, Endonezya Cumhuriyeti Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile ikili ilişkileri ve G20 gündeminde öne çıkan konuları ele alan görüşmeler gerçekleştirmişti.

Şentop, P20 Zirvesi'nin son gününde mevkidaşlarıyla ortak bildirinin yayımlanmasına iştirak edecek.

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