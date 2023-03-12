Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,456.90
BTC/USDT
20,382.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkhan Stadyumu yanına kurulan çadır kenti ziyaretinde konuşuyor.
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: İstiklal Marşımız, inancın zaferiyle sonuçlanan bir hürriyet destanıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Duygu Yener  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
TBMM Başkanı Şentop: İstiklal Marşımız, inancın zaferiyle sonuçlanan bir hürriyet destanıdır

TBMM

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"12 Mart 1921'de milli iradenin tecelligahı TBMM'de bütün mebusların ayakta alkışlarıyla ebedi milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşımız, cesaretle başlayan, imanla büyüyen ve inancın zaferiyle sonuçlanan bir hürriyet destanıdır. Her bir mısranın manası milli mücadelemizin ruhuyla mücessem marşımız, her biri sırrı mühim kelimelerle dokunmuş bayrağımızdır. Bu mukaddes bayrak sonsuza kadar milletimizin yüreğinde, vatan aşkının en gür sedası ve en coşkun ateşiyle dalgalanmaya devam edecektir. 'Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal' dizelerindeki güçlü ifadesiyle istiklalimizin marşı; istikbalimizin yıldızı ve bağımsızlığımızın ebedi belgesidir.

İstiklal Marşı'mızın kabulünün 102. yıl dönümü vesilesiyle Burdur mebusumuz, İslam şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şahsında aziz vatan topraklarını bizlere emanet eden tüm ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Büyük şairimizin duasıyla; 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' Aziz Milletimizi hürmetle selamlıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Meteorolojiden dört il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremzedelere yönelik yardımlarına devam ediyor
Meteorolojiden iç kesimler için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: İstiklal Marşımız, inancın zaferiyle sonuçlanan bir hürriyet destanıdır

TBMM Başkanı Şentop: İstiklal Marşımız, inancın zaferiyle sonuçlanan bir hürriyet destanıdır

TBMM Başkanı Şentop, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine ilişkin kararı değerlendirdi

TBMM Başkanı Şentop: Hiçbir mülteciyi kabul etmeyenler göçün yönetiminde söz sahibi olamazlar

TBMM Başkanı Şentop, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop: Artık uluslararası toplumun konuşup dağılmaktan fazlasını yapma zamanı geldi

TBMM Başkanı Şentop: Artık uluslararası toplumun konuşup dağılmaktan fazlasını yapma zamanı geldi
TBMM Başkanı Şentop: Son yıllarda tecrübe ettiğimiz meseleler her devletin girift bağlarla bağlı olduğunu göstermiştir

TBMM Başkanı Şentop: Son yıllarda tecrübe ettiğimiz meseleler her devletin girift bağlarla bağlı olduğunu göstermiştir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet