TBMM Başkanı Şentop, İsrail'in Gazze saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınları kınadı.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirten Şentop, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve anlamını hedef alan baskın barbarlıktır; kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
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İsrail’in, Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 7, 2022
Son olarak, İsrailli Milletvekil Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından, İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve anlamını hedef alan baskın barbarlıktır; kabul edilemez.