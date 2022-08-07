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Politika

TBMM Başkanı Şentop, İsrail'in Gazze saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınları kınadı.

Aynur Ekiz   | 07.08.2022
TBMM Başkanı Şentop, İsrail'in Gazze saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı

TBMM

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirten Şentop, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve anlamını hedef alan baskın barbarlıktır; kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

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