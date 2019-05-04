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Politika

TBMM Başkanı Şentop: İsrail hukuk ve insani değerleri hiçe sayıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsrail, AA çalışma ofisinin bulunduğu binayı vurarak uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerine bir yenisini daha ekledi." dedi.

Ali Kemal Akan   | 04.05.2019
TBMM Başkanı Şentop: İsrail hukuk ve insani değerleri hiçe sayıyor

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in, Anadolu Ajansının (AA) çalışma ofisinin bulunduğu binayı vurarak uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerine bir yenisini daha eklediğini belirtti.

Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Mustafa Şentop, "İsrail bu akşam Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı çalışma ofisinin de bulunduğu binayı vurarak uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerine bir yenisini daha ekledi. İnsanlığın zorbalığı yeneceğine olan kesin inancımızla saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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