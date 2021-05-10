Euro
10.06
Dolar
8.27
BIST 100
1,460.90
Altın
1,837.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor

TBMM Başkanı Şentop, işgalci İsrail'in, tam anlamıyla bir devlet terörü uyguladığını belirterek, "BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da biz Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız." ifadelerini kullandı.

Adem Balta   | 10.05.2021
TBMM Başkanı Şentop: İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, işgalci İsrail'in, tam anlamıyla bir devlet terörü uyguladığını kaydetti.

İsrail savaş uçaklarının Kuzey Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 çocuğun şehit olduğunu belirten Şentop, "BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da biz Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması yakın zamanda başlayacak
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bin 756'ya yükseldi
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Kovid-19 vakalarındaki düşüşün hızlanması bekleniyor
Dünya genelinde 1,3 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Danıştayın 150 yılı aşkın tecrübesi Türkiye'nin yargı ve hukuk tarihi açısından çok kıymetlidir

TBMM Başkanı Şentop: Danıştayın 150 yılı aşkın tecrübesi Türkiye'nin yargı ve hukuk tarihi açısından çok kıymetlidir

TBMM Başkanı Şentop: İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Mescid-i Aksa'daki saldırıları kınadı

Meclis Başkanı Şentop, İSİPAB'ın İsrail'in şiddet ve zulmünü kınayan bildirisini paylaştı

Meclis Başkanı Şentop, İSİPAB'ın İsrail'in şiddet ve zulmünü kınayan bildirisini paylaştı
TBMM Başkanı Şentop: Mescid-i Aksa'da ibadet eden insanlara saldırı bir vahşettir

TBMM Başkanı Şentop: Mescid-i Aksa'da ibadet eden insanlara saldırı bir vahşettir
TBMM Başkanı Şentop: Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür

TBMM Başkanı Şentop: Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür