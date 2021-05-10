TBMM Başkanı Şentop: İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor
TBMM Başkanı Şentop, işgalci İsrail'in, tam anlamıyla bir devlet terörü uyguladığını belirterek, "BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da biz Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız." ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, işgalci İsrail'in, tam anlamıyla bir devlet terörü uyguladığını kaydetti.
İşgalci İsrail tam anlamıyla bir devlet terörü uyguluyor. İsrail savaş uçaklarının Kuzey #Gazze’ye düzenlediği saldırıda 3 çocuk şehit oldu.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 10, 2021
BM ve tüm dünya yine sessiz.
Herkes sussa da, biz, Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız.#Kudus #AlAqsa #AlQuds
İsrail savaş uçaklarının Kuzey Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 çocuğun şehit olduğunu belirten Şentop, "BM ve tüm dünya yine sessiz. Herkes sussa da biz Türkiye olarak hiçbir zaman susmayacağız." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.