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Politika

TBMM Başkanı Şentop: İranlı bir bilim insanının suikastle öldürülmesi bir terör faaliyetidir

TBMM Başkanı Şentop, İran'ın nükleer programının mimarlarından nükleer fizikçi Fahrizade'nin öldürülmesini bir terör faaliyeti olarak değerlendirerek,suikasti illegal bir örgütün veya devletin yapmasının işin mahiyetini değiştirmeyeceğini belirtti.

Ertuğrul Subaşı   | 28.11.2020
TBMM Başkanı Şentop: İranlı bir bilim insanının suikastle öldürülmesi bir terör faaliyetidir

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran'ın nükleer programının mimarlarından nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine dair, sosyal medya hesabı "twitter"dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İranlı bir bilim insanının suikastle öldürülmesi bir terör faaliyetidir. Suikastı illegal örgütün yapmasıyla 'legal' örgütün veya devletin yapması işin mahiyetini değiştirmez; terör terördür, terör fiili işleyen teröristtir. Uluslararası alanda illegaliteye karşı çıkıyoruz."

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