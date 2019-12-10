Euro
6.44
Dolar
5.81
BIST 100
109,333.10
Altın
1,463.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: İnsanlık dışı tavrın dünyaya duyurulması Fransız polisini rahatsız etmiş olmalı

TBMM Başkanı Şentop, "AA fotomuhabiri Yalçın, Fransa'da demokratik gösterileri takip etmek için bulunuyordu. Ancak Fransız polisinin insanlık dışı tavrının dünyaya duyurulması Fransız polisini rahatsız etmiş olmalı." dedi.

Alper Atalay   | 10.12.2019
TBMM Başkanı Şentop: İnsanlık dışı tavrın dünyaya duyurulması Fransız polisini rahatsız etmiş olmalı Fotoğraf: Murat Kaynak / AA

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen İnsan Hakları: Gençliğin Sesi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansı fotomuhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'daki gösterileri takip ederken yaralanmasına değinerek, "AA foto muhabiri Yalçın, demokratik gösterileri takip etmek için bulunuyordu. Ancak Fransız polisinin göstericilere uyguladığı insanlık dışı tavrın dünyaya duyurulması ne yazık ki Fransız polisini rahatsız etmiş olmalı. Fransa’da polisin göstericilere müdahalesi, artık şiddet boyutunu geçip, devlet terör boyutuna doğru ilerlemektedir." şeklinde konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı

Benzer haberler

Meclis güvenliği için ek kamera

Meclis güvenliği için ek kamera

'İnsanlık dışı tavrın dünyaya duyurulması Fransız polisini rahatsız etmiş olmalı'

'AA foto muhabiri Yalçın'ın yaralanması ile ilgili konunun takipçisi olacağız'

Fransa'da AA foto muhabirinin de yaralandığı bölgedeki polis şiddetine soruşturma

Fransa'da AA foto muhabirinin de yaralandığı bölgedeki polis şiddetine soruşturma
AGİT'ten Fransa'ya 'AA foto muhabiri' tepkisi

AGİT'ten Fransa'ya 'AA foto muhabiri' tepkisi
Fransız cankurtaran: AA Foto Muhabiri Yalçın'ın gözüne plastik el bombası isabet etti

Fransız cankurtaran: AA Foto Muhabiri Yalçın'ın gözüne plastik el bombası isabet etti