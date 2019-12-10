TBMM Başkanı Şentop: İnsanlık dışı tavrın dünyaya duyurulması Fransız polisini rahatsız etmiş olmalı
TBMM Başkanı Şentop, "AA fotomuhabiri Yalçın, Fransa'da demokratik gösterileri takip etmek için bulunuyordu. Ancak Fransız polisinin insanlık dışı tavrının dünyaya duyurulması Fransız polisini rahatsız etmiş olmalı." dedi.
TBMM
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen İnsan Hakları: Gençliğin Sesi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansı fotomuhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'daki gösterileri takip ederken yaralanmasına değinerek, "AA foto muhabiri Yalçın, demokratik gösterileri takip etmek için bulunuyordu. Ancak Fransız polisinin göstericilere uyguladığı insanlık dışı tavrın dünyaya duyurulması ne yazık ki Fransız polisini rahatsız etmiş olmalı. Fransa’da polisin göstericilere müdahalesi, artık şiddet boyutunu geçip, devlet terör boyutuna doğru ilerlemektedir." şeklinde konuştu.
- Paris'te polisin attığı gaz kapsülü AA foto muhabirini yaraladı
- Fransa'da polis şiddetinin bilançosu ağır
- AB Fransız polisinin şiddetini kınamaktan kaçındı
- AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralanma anı
- Fransız cankurtaran: AA Foto Muhabiri Yalçın'ın gözüne plastik el bombası isabet etti
- Fransa’daki genel grev üçüncü
- AA Genel Müdürü Kazancı, Fransız polisinin foto muhabiri Yalçın'ı yaralamasını kınadı
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.