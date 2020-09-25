TBMM Başkanı Şentop ile PAB Başkanı Barron Tekirdağ'ı ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Tekirdağ'a geldi.
Tekirdağ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Rumeli İskelesi'nde yemek yedikten sonra tekneyle deniz turuna çıktı. Daha sonra Şentop, çarşı esnafını selamladı.
Yolda enstrüman çalan müzisyeni bir süre dinleyen Şentop, çiçek satan bir gençten aldığı çiçekleri Barron ile yanında bulunan kadınlara verdi.
Tarihi Rüstempaşa Camisi'ne de uğrayan Şentop ve Barron, ardından Süleymanpaşa Belediyesini ziyaret etti.
Programında Şentop'a Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.