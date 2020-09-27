Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ermenistan hedeflerinin vurulma anı havadan görüntülendi
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop ile Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirtti.

Sinan Uslu   | 27.09.2020
TBMM Başkanı Şentop ile Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova görüştü

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ele alındı.

Şentop, Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19 ile mücadelede okul ve aile işbirliği içinde olmalı' çağrısı
Türk Kızılay ürettiği cerrahi maskeleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor
Adıyaman aşı üretimine hazır
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 151 bini geçti
Evlerinde izolasyondaki kişileri her gün tek tek arıyorlar

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop ile Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova görüştü

TBMM Başkanı Şentop ile Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova görüştü

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir

TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti

CHP Grup Başkanvekili Altay TBMM Başkanı Şentop ile Berberoğlu'nun durumunu görüştü

CHP Grup Başkanvekili Altay TBMM Başkanı Şentop ile Berberoğlu'nun durumunu görüştü
TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik

TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik
TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziler Günü mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziler Günü mesajı