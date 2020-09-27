TBMM Başkanı Şentop ile Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirtti.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Ermenistan Azerbaycan cephe hattında sivilleri hedef aldı
- Ermenistan toplarının saldırısından AA ekibi son anda kurtuldu
Görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ele alındı.
Şentop, Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.