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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci yaklaşık çeyrek asırdır bölgenin huzur ve refahına hizmet ediyor

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci yaklaşık çeyrek asırdır bölgenin huzur ve refahına hizmet ediyor." dedi.

Sinan Uslu   | 08.12.2020
TBMM Başkanı Şentop: Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci yaklaşık çeyrek asırdır bölgenin huzur ve refahına hizmet ediyor

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin yaklaşık çeyrek asırdır bölgenin huzur ve refahına hizmet ettiğini belirtti.

Şentop, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) Daimi Komite Toplantısı'na videokonferansla katıldı.

TBMM'deki makamından katıldığı toplantıda sözlerine başlarken katılımcıları selamlayan Şentop, çevrimiçi de olsa toplantıya katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Yaklaşık bir yıldır dünyayı derinden etkileyen küresel bir salgınla hep birlikte mücadele edildiğini söyleyen Şentop, salgının, her kıtadan, her ırktan, her dilden, her dinden ve her renkten insanı etkilemeye devam ettiğini ifade etti. Aşı çalışmalarıyla ilgili müjdeli haberler gelmeye başlamasını memnuniyetle takip ettiğini belirten Şentop, "Bu musibetten inşallah en kısa zamanda hep birlikte ve dayanışma içinde kurtulmayı başaracağız." dedi.

Derin tarihi ve kültürel bağlara sahip Güneydoğu Avrupa'nın ortak değerlerinden birinin de yakın komşuluk geleneği olduğuna değinen Şentop, bu geleneğin güzel bir örneği olan GDAÜ'nün yaklaşık çeyrek asırdır bölgenin huzur ve refahına hizmet ettiğini söyledi.

Sürecin parlamenter boyutunun, 2014'te kurumsallaştırılması ve GDAÜPA'nın hayata geçirilmesiyle ülkeler arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi için güçlü adım atıldığını hatırlatan Şentop, "Dönem Başkanlığı önceliklerimizi belirlerken GDAÜPA'nın temel prensipleri olan kapsayıcılık ve bölgesel sahiplenme anlayışını esas aldık. Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkelerini gözeterek, bölgede özgün iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi üzerinde de hassasiyetle durmaktayız." diye konuştu.

Bu kapsamda Türkiye'nin, bölgenin kendi inisiyatifiyle inşa edilen yegane girişim olarak önem taşıyan GDAÜPA'ne ayrı önem verdiğini vurgulayan Şentop, "Türkiye olarak biz, Güneydoğu Avrupa'da iyi komşuluk ilişkileri perspektifinde yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve göçmen karşıtlığı gibi modern küresel sınamalar karşısında insani değerler temelinde tesis edilmiş ortak duruşun temin ve tesis edilmesi vizyonunu paylaşıyoruz. Bölgemizde istikrar, güven ve iş birliğini geliştirerek Güneydoğu Avrupa'yı geleceğe bağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yürüttüğü dönem başkanlığı kapsamında gerek yürütme gerekse yasama organları olarak parlamentolar arasında üretken bir faaliyet takvimi icra ettiklerini kaydeden Şentop, GDAÜPA Türk Grubu Üyesi, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Daimi Komite Toplantısı'nda, GDAÜPA'nın gelecek döneme ilişkin çalışmalarının ele alınıp, bir faaliyet takvimi oluşturulacağını aktardı.

Şentop, toplantı kapsamında, sekretarya kurulması sürecinde de ilerleme kaydedilmesinin arzu edildiğini söyleyerek daimi sekretaryanın uzlaşı içinde, daha fazla gecikmeksizin kurulmasının, parlamenter diplomasi alanındaki çalışmalara etkinlik, görünürlük ve katma değer sağlayacağını belirtti.

GDAÜ'nün 25. yılına tevafuk eden Türkiye'nin dönem başkanlığında, GDAÜPA toplantılarının salgın şartlarına rağmen aksamadan gerçekleştirilmesi için gayret gösterdiklerini dile getiren Şentop, "Haziran 2021'de TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 8. Genel Kurulumuzda sizleri Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim." dedi.

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