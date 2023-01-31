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Politika

TBMM Başkanı Şentop, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Gazi Nogay   | 31.01.2023
TBMM Başkanı Şentop, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

TBMM

Kabulde, Aksakal, kamu alacaklarının yapılandırılmasına dair kanuna yönelik partisinin önerilerini TBMM Başkanı Şentop'a sundu.

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