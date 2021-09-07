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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Dezenformasyon ve nefret söylemi '21'inci asrın bir başka salgını'dır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Kovid-19 gibi '21'inci asrın bir başka salgını' olarak tanımlanabilir" dedi.

Sinan Uslu   | 07.09.2021
TBMM Başkanı Şentop: Dezenformasyon ve nefret söylemi '21'inci asrın bir başka salgını'dır Fotoğraf: Orhan Karslı - Anadolu Ajansı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'da “Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5’inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı”nda konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Şentop, "Dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Kovid-19 gibi '21'inci asrın bir başka salgını' olarak tanımlanabilir" dedi.

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