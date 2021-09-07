TBMM Başkanı Şentop: Dezenformasyon ve nefret söylemi '21'inci asrın bir başka salgını'dır
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Kovid-19 gibi '21'inci asrın bir başka salgını' olarak tanımlanabilir" dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'da “Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5’inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı”nda konuştu.
Burada yaptığı konuşmada Şentop, "Dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Kovid-19 gibi '21'inci asrın bir başka salgını' olarak tanımlanabilir" dedi.
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