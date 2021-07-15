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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Darbenin asıl sebebi, Türkiye’nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemektir

Alper Atalay   | 15.07.2021
TBMM Başkanı Şentop: Darbenin asıl sebebi, Türkiye’nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemektir

TBMM

TBMM Başkanı Şentop, "Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi, Türkiye’nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemektir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na konuştu.

Şentop, "Türkiye'nin adli, askeri ve mülki bürokrasisine sızmış FETÖ aparatı yerinden söküldükçe Türkiye milli hedeflerine doğru daha emin ve kararlı adımlar atmaya başlamıştır." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu mücadeleyi zayıflatmak, itibarsızlaştırmak ve hafifletmek, esasen Türkiye’ye suikast manası taşır. Türkiye'deki darbecilerin ve destekçilerinin ayırt edici vasfı, hiçbir bakımdan milli olmamalarıdır."

Şentop, "Bu darbe girişimi Türkiye’ye yönelik dış destekli bir işgal hareketidir."  dedi.

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