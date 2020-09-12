Euro
8.88
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi’nin mezuniyet töreninde konuşuyor. Polatlı'da toz bulutu hızla ilerliyor
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: Darbeler, uluslararası sömürü düzeninin yönetim usullerinden biridir

TBMM Başkanı Şentop, "Darbeler, uluslararası sömürü düzeninin yönetim usullerinden biridir." dedi.

Zeynep Rakipoğlu   | 12.09.2020
TBMM Başkanı Şentop: Darbeler, uluslararası sömürü düzeninin yönetim usullerinden biridir Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, 27 Mayıs 1960’la başlayan millet iradesini yok sayan bir parantezi fiilen 15 Temmuz 2016'da, hukuken 16 Nisan 2017'de kapatmıştır." dedi.

"Darbeler, uluslararası sömürü düzeninin yönetim usullerinden biridir." diyen, TBMM Başkanı Şentop sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Darbelerle şekillenen vesayet dönemini tam manasıyla fiilen kapatan 15 Temmuz direnişidir. Yeni dünyayı ve Türkiye'yi kavramakta acz içinde olan aday Biden'ın 'Muhaliflerle Türkiye'de yönetimi değiştirme' masalı ile boyundan büyük işlere dair konuşan Macron'un 'Türk halkına karşı değiliz, Erdoğan'a karşıyız.' şeklindeki hastalıklı ifadeleri eski alışkanlıkların mizahi görüntüleridir. Uluslararası darbe mekaniğini çözen, aktörlerini bilen ve ifşa eden, iş birlikçilerini yargılayan Türkiye, bu tür zavallıca ifadelerin sahiplerine pabuç bırakmaz, bırakmayacaktır. Darbeleri konuşmak, yargılamak ve mahkum etmek, adaletten yana olanlar için bir vazifedir. Türkiye olarak çok acı hatıralarla andığımız darbeler dönemini, milli şuurlanma ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığıyla kapattığımız gibi uluslararasılaşan darbe düzenine karşı da hukuku ve adaleti savunarak büyük bir mücadele örneği ortaya koyuyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 345 bini aştı
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 60 bine yaklaştı
'Sağımda solumda entübe olup ölen hastaların son anlarını gördüm, korkunçtu'
AVM ve mağazalarda Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir 'ürünle temastan kaçınma'

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Darbeler, uluslararası sömürü düzeninin yönetim usullerinden biridir

TBMM Başkanı Şentop: Darbeler, uluslararası sömürü düzeninin yönetim usullerinden biridir