Euro
9.47
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,836.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: Daha fazla siyasi katılımın sağlanacağı günlere doğru, umutla, kararlılıkla...

TBMM Başkanı Şentop, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İsmail Çimen   | 05.12.2020
TBMM Başkanı Şentop: Daha fazla siyasi katılımın sağlanacağı günlere doğru, umutla, kararlılıkla...

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "5 Aralık 2020. Birçok Avrupa ülkesinden de önce, tam ve eşit olarak kadınların seçme ve seçilme hakkının kabul edilişinin 86. yılı. Daha fazla siyasi katılımın sağlanacağı günlere doğru, umutla, kararlılıkla..." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı
Acil sağlık ekipleri Kovid-19 sürecinde fedakarca görev başında
Milletvekili Yayman: Çok şiddetli ağrılar çektim. Bu işin şakası yok
ABD'de Şükran Günü tatilinden sonra Kovid-19 rakamları endişe verici seviyeye ulaştı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Daha fazla siyasi katılımın sağlanacağı günlere doğru, umutla, kararlılıkla...

TBMM Başkanı Şentop: Daha fazla siyasi katılımın sağlanacağı günlere doğru, umutla, kararlılıkla...

Emine Erdoğan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı

Şentop: Yukarı Karabağ'ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento ancak Fransız masallarında yer bulabilir

TBMM Başkanı Şentop'un koruma polisi Çankırı'da defnedildi

TBMM Başkanı Şentop'un koruma polisi Çankırı'da defnedildi
TBMM Başkanı Şentop: Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz

TBMM Başkanı Şentop: Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz
Kadınların TBMM'deki temsiliyeti Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde

Kadınların TBMM'deki temsiliyeti Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde