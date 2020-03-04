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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'na karşı hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur." dedi.

Sinan Uslu   | 04.03.2020
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'na karşı hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, Meclis'teki yumruklu kavgaya ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır." dedi.

Şentop, "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır." ifadesinde bulundu.

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