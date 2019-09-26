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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın BM konuşması büyük bir alaka ile takip edildi

TBMM Başkanı Şentop, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşma dünyanın çok farklı ülkelerinde büyük bir alaka ile takip edildi." dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 26.09.2019
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanımızın BM konuşması büyük bir alaka ile takip edildi

Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yıl açılışı dolayısıyla ilk dersi verdi.

2019-2020 öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Şentop, Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi yükseköğrenim alanında da yaklaşık 15-20 yıl içerisinde çok önemli gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2002 yılında üniversite sayısı 76 idi. Bugün itibarıyla 129 devlet üniversitesi, 73 vakıf üniversitesi, toplam 202 üniversite lisans ve lisansüstü öğrenimlere, 5 üniversitenin de ön lisans üzerine kurulu toplam 207 üniversitemiz var. Yükseköğrenimde 7 milyon 750 bin üzerinde öğrencimiz var. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 9’unu teşkil ediyor. Bu sayı dünyada birçok ülkenin toplam nüfusundan fazla."

Şentop, Türkiye'nin 82 milyon nüfusuyla ekonomik olarak dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin son zamanlarda paradigma değişimini başardığını anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerine gittiğimizde, neresi olursa olsun mutlaka Türk bilimadamlarını görüyoruz, öğrencileri, iş adamlarını görüyoruz. Türkiye, dünyanın her yerinde en çok var olan ülke. Sirayet gücünü artıran Türkiye'nin sadece jeostratejisi, içinde bulunduğu bölge değil, dünya görüşü, tarihi birikimi ve dünyaya bakışı Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşma dünyanın çok farklı ülkelerinde büyük bir alaka ile takip edildi. Bir konuşma dünyayı değiştirir mi? Değiştirmez ama bir değişim zaruretini ortaya koyuyor bu konuşma. Bu konuşmanın arkasında ne kadar yaygın bir dünya nüfusunun bulunduğunu görebiliyoruz. Yapılan değerlendirmelerden, atılan tweetlerden bunu görebiliyoruz."

"Türkiye'deki diğer üniversitelerden farklı"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin de üniversitelerinin yaklaşık bir yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, her ortamda üniversitelerinin Türkiye'deki diğer üniversitelerden farklı bir boşluğu dolduracağına olan inançlarını her ortamda dile getirdiklerini ifade etti.

Tekin, "Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye'de özellikle sosyal bilimler ve sanat alanında, Türkiye'nin ihtiyacı olduğu bütün akademik birikimi üretme hedefinde olan bir üniversitedir." dedi.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Şentop ile üniversiteye bu yıl yerleşen öğrencilere takdim edildi.

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