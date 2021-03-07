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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Çocuğunun önünde bir anneyi darbeden kişiyle ilgi hukuk gereğini yapacak

TBMM Başkanı Şentop, Samsun'da eski eşini darbeden kişiyi "cani" olarak niteledi ve bu kişinin tutuklanmasının toplum vicdanını bir nebze de olsa teskin ettiğini belirtti.

Alper Atalay   | 07.03.2021
TBMM Başkanı Şentop: Çocuğunun önünde bir anneyi darbeden kişiyle ilgi hukuk gereğini yapacak

TBMM

Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuğunun önünde bir anneyi, bir kadını öldüresiye darbeden insanlıktan nasipsiz caninin tutuklanması toplum vicdanını bir nebze de olsa teskin etmiştir. Hukuk elbette gereğini yapacaktır. Kadına karşı şiddet konusunda çok daha fazla hassasiyete ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.


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