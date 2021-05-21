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Politika

TBMM Başkanı Şentop, 'Çerkez Sürgünü'nün 157. yılı'nda yaşamını yitirenleri andı

İsmail Çimen   | 21.05.2021
TBMM Başkanı Şentop, 'Çerkez Sürgünü'nün 157. yılı'nda yaşamını yitirenleri andı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkez Sürgünü'nün 157. yılında yaşamını yitirenleri andı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Çerkes Sürgünü’nün 157. yılında, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları bir kez daha hatırlıyor ve acılarını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Çerkeslerin zulme karşı verdikleri kahramanca mücadele asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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