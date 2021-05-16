TBMM Başkanı Şentop, BM'nin İsrail ve Filistin'e çatışmalara son verme çağrısının yeterli olmadığını kaydetti
TBMM Başkanı Şentop, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve müzakerelere dönme çağrısının, olumlu olsa da yeterli bir adım olmadığını ifade etti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı, olumlu olsa da yeterli bir adım değil. BM, İsrail'in sivil katliamlarını, devlet terörünü ve işlediği insanlık suçlarını acilen gündemine almalıdır." değerlendirmesini yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.