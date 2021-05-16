Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,843.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop, BM'nin İsrail ve Filistin'e çatışmalara son verme çağrısının yeterli olmadığını kaydetti

TBMM Başkanı Şentop, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve müzakerelere dönme çağrısının, olumlu olsa da yeterli bir adım olmadığını ifade etti.

Ahmet Alp Özden   | 16.05.2021
TBMM Başkanı Şentop, BM'nin İsrail ve Filistin'e çatışmalara son verme çağrısının yeterli olmadığını kaydetti

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı, olumlu olsa da yeterli bir adım değil. BM, İsrail'in sivil katliamlarını, devlet terörünü ve işlediği insanlık suçlarını acilen gündemine almalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 10 bin 512 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 25 milyon 795 bin 158 oldu
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 585 bin 709'a yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 450 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 724 bine yaklaştı

Benzer haberler

Gazze'deki sivil savunma teşkilatından 'ekipman ve kurtarma ekibi gönderin' çağrısı

Gazze'deki sivil savunma teşkilatından 'ekipman ve kurtarma ekibi gönderin' çağrısı

TBMM Başkanı Şentop, BM'nin İsrail ve Filistin'e çatışmalara son verme çağrısının yeterli olmadığını kaydetti

ABD'den İsrail-Filistin krizinin çözümü için 'diplomatik girişimleri sürdürüyoruz' açıklaması

CNN, Biden'ın partisinde İsrail konusundaki görüş ayrılıklarından sürtüşme yaşandığını yazdı

CNN, Biden'ın partisinde İsrail konusundaki görüş ayrılıklarından sürtüşme yaşandığını yazdı

İsrail'in saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?

İsrail'in saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?
İsrail'in saldırılarında 58'i çocuk, 192 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarında 58'i çocuk, 192 Filistinli hayatını kaybetti