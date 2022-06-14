TBMM Başkanı Şentop: Bir vekilin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir
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TBMM Başkanı Şentop, DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması hakkında, "Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atmasıyla ilgili açıklamada bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.