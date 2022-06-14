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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Bir vekilin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir

Atakan Çelik   | 14.06.2022
TBMM Başkanı Şentop: Bir vekilin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir

TBMM

TBMM Başkanı Şentop, DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atması hakkında, "Bir milletvekilinin polise tokat atması çok çirkin, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

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