TBMM Başkanı Şentop: Bence seçimler artık hep zamanında yapılır
TBMM Başkanı Şentop, "Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır." dedi.
Ankara
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz." dedi.
TBMM Başkanı Şentop, "Hükümet sistemi değişikliğiyle erken seçim kararı almak zorlaştırıldı. Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim." ifadesini kullandı.
Şentop, "Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır." diye konuştu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.