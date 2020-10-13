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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Bence seçimler artık hep zamanında yapılır

TBMM Başkanı Şentop, "Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır." dedi.

Ferdi Türkten   | 13.10.2020
TBMM Başkanı Şentop: Bence seçimler artık hep zamanında yapılır

Ankara

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, "Hükümet sistemi değişikliğiyle erken seçim kararı almak zorlaştırıldı. Erken seçim kararı almanın çok zor olduğu kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Şentop, "Bence sadece 2023 değil, seçimler artık hep zamanında yapılır." diye konuştu.

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