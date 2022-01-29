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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Batı Trakya'daki Türk varlığı kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Ertuğrul Subaşı   | 29.01.2022
TBMM Başkanı Şentop: Batı Trakya'daki Türk varlığı kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir

TBMM

Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Batı Trakya'daki Türk varlığı kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü'nde, soydaşlarımızın kimliklerinin tanınması yolundaki hak arama mücadelesinin daima takipçisi olacağımızın altını çiziyoruz."

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