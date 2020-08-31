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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darp edilmesini kınadı

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darp edilmesini kınadı.

Meltem Öztürk   | 31.08.2020
TBMM Başkanı Şentop, Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darp edilmesini kınadı

TBMM

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darp edilmesini kınadı.

Şentop, Mengüllüoğlu'nun İstanbul'da bir grup tarafından darp edilmesine ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Süreçle ilgili olarak yetkililerle görüşüp bilgi aldığını ifade eden Şentop, "Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez. Kınıyorum. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, faillerin tespiti ve soruşturulması için gerekenler yapılmaktadır." dedi.

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