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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Barınma ve acil ihtiyaçların karşılanmasında işler tamamen yoluna girmiş gözüküyor

TBMM Başkanı Şentop, "Şimdi gördüğümüz tablo çok büyük ölçüde hizmetlerin sunumunda, özellikle barınma ve diğer acil ihtiyaçların karşılanmasında, elektrik, suyun verilmesinde işler tamamen yoluna girmiş, organizasyon tamamlanmış gözüküyor." dedi.

Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
TBMM Başkanı Şentop: Barınma ve acil ihtiyaçların karşılanmasında işler tamamen yoluna girmiş gözüküyor

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentop, ziyaret sonrası gazetecilere, Kahramanmaraş merkez ve diğer ilçelerle ilgili son durum hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Depremden 4-5 gün sonra da bölgeyi ziyaret ettiğini anlatan Şentop, "Şimdi gördüğümüz tablo çok büyük ölçüde hizmetlerin sunumunda, özellikle barınma ve diğer acil ihtiyaçların karşılanmasında, elektrik, suyun verilmesinde işler tamamen yoluna girmiş, organizasyon tamamlanmış gözüküyor." diye konuştu.

Depremin büyük bir yıkımıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Şentop, şöyle konuştu:

"Bölgede Kahramanmaraş başta olmak üzere illerimizde büyük yıkım var ama bunun en azından iki ay içinde vatandaşlarımızın günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize edilmiş olması, esasen büyük başarı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ediyor, bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden şenlendirecek, canlandıracak, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarda yaşamasını sağlayacak şekilde adımlar da atılacak. Bu vesileyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum."

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