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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Bakan Karaismailoğlu'nun vefat eden ablası Nermin Öztürk için taziye mesajı paylaştı

Ali Kemal Akan   | 14.04.2021
TBMM Başkanı Şentop, Bakan Karaismailoğlu'nun vefat eden ablası Nermin Öztürk için taziye mesajı paylaştı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vefat eden ablası Nermin Öztürk için taziye mesajı paylaştı.

Şentop, Twitter'daki mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk Hanımefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, başta Bakanımız Adil Bey olmak üzere tüm ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.


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