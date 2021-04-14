TBMM Başkanı Şentop, Bakan Karaismailoğlu'nun vefat eden ablası Nermin Öztürk için taziye mesajı paylaştı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vefat eden ablası Nermin Öztürk için taziye mesajı paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın @akaraismailoglu’nun ablası Nermin Öztürk Hanımefendi’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 14, 2021
Kendisine Allah’tan rahmet, başta Bakanımız Adil Bey olmak üzere tüm ailesine sabırlar diliyorum.
Mekanı cennet olsun.
Şentop, Twitter'daki mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun ablası Nermin Öztürk Hanımefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, başta Bakanımız Adil Bey olmak üzere tüm ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
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