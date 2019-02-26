TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hocalı Katliamı'nın 27. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, insanlık tarihinin en büyük katliamlarından birinin 27 yıl önce Dağlık Karabağ'ın başkenti Hocalı'da gerçekleştirildiğini belirtti.

1992'de Azerbaycan'a saldıran Ermeni birliklerinin, Dağlık Karabağ ile Azerbaycan topraklarının beşte birini işgal edip, 1 milyon Azerbaycan Türk'ünü yaşadıkları topraklardan tehcir ettiğini vurgulayan Şentop, 26 Şubat 1992'de Hocalı'ya saldıran Ermeni birlikleri tarafından gerçekleştirilen katliam sonucu 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere, toplam 613 Azerbaycanlı'nın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Şentop, aynı saldırıdan 487 Azerbaycanlı'nın ağır yaralı olarak kurtulduğunu, 150 kişiden de bir daha haber alınamadığını, ayrıca Ermeni birliklerinin 1275 Azerbaycan Türk'ünü rehin alarak, askeri kamplara götürdüğünü kaydetti.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen katliamın hesabının, uluslararası kuruluşlar tarafından sorulmadığına işaret eden Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Azerbaycan'ın sorunu Türkiye'nin sorunudur. Yaşadıkları acıyı paylaşıyoruz. Türkiye olarak her zaman Azerbaycan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Bu müessif hadisenin yıl dönümünde Hocalı Katliamı'nı bir kez daha telin ediyor, bu hadisede hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle uluslararası camiayı Hocalı Katliamı'na ve acı sonuçlarına karşı duyarlı olmaya davet ediyorum."