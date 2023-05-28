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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümünü kutladı.

İsmail Çimen  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından "#TekMilletİkiDevlet" Hashtag'ıyla yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Vatan için, bağımsızlık için şehadete yükselen kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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