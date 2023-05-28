TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 105. yıl dönümünü kutladı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından "#TekMilletİkiDevlet" Hashtag'ıyla yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü kutlu olsun. Vatan için, bağımsızlık için şehadete yükselen kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.