Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan bayrağının ilelebet dalgalanması için daima temenni ve duada bulunuyoruz

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'den kalabalık ve güçlü bir heyetle Azerbaycan'ı ziyaret ettiklerini belirterek, "Azerbaycan bayrağının bu topraklarda ilelebet dalgalanması için daima temennide ve duada bulunuyoruz." dedi.

Ruslan Rehimov   | 18.10.2020
TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan bayrağının ilelebet dalgalanması için daima temenni ve duada bulunuyoruz

Bakü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Azerbaycan'a geldi.

Şentop'u, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkanvekili Ali Hüseyinli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'nü kutladığını belirtti.

Bakü'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, şöyle konuştu:

"TBMM'den kalabalık ve güçlü bir heyetle geldik. Farklı partilerden arkadaşlarımız var. Biz Türkiye'de de haklı davasında daima Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu, desteklediğimizi, aramızdaki ilişkinin 'tek millet, iki devlet' mahiyetindeki benzeri olmayan bir ilişki olduğunu hep ifade ettik. Ama bunları Bakü'de de tekrar ifade edeceğiz. Azerbaycan bayrağının bu topraklarda ilelebet dalgalanması için daima temennide ve duada bulunuyoruz. Bu sadece benim görüşüm değil, parlamentomuzun ve Türkiye'deki 83 milyon milletimizin görüşüdür. Temenileri ve duaları daima Azerbaycan ile beraberdir."

Şentop ile AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ da Bakü'ye geldi.

Yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve başta mevkidaşı ile olmak üzere çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek olan Şentop, 20 Ekim'de de Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 224 bin 295'e yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan Kovid-19 sürecinde 'soğuk hava' uyarısı
İran'da son 24 saatte 252 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Kovid-19 önlemleri otellerdeki 'açık büfe' israfını azalttı
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'Koronavirüs Salgını' konulu ek genelge gönderildi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan bayrağının ilelebet dalgalanması için daima temenni ve duada bulunuyoruz

TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan bayrağının ilelebet dalgalanması için daima temenni ve duada bulunuyoruz

Pakistan Başbakanı Han, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan savaş uçaklarıyla ateşkesi ihlal etti

Ermenistan askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı

Ermenistan askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı
Azerbaycan ordusu 'yenilmez Ermenistan ordusu'! imajını yok etti

Azerbaycan ordusu 'yenilmez Ermenistan ordusu'! imajını yok etti
Türk Konseyi: Azerbaycan'ın meşru mücadelesine olan güçlü desteğimizi yineliyoruz

Türk Konseyi: Azerbaycan'ın meşru mücadelesine olan güçlü desteğimizi yineliyoruz