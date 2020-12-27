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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı

TBMM Başkanı Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara’ya gelişinin 101. yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Adem Balta   | 27.12.2020
TBMM Başkanı Şentop, Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının önemli adımlarından biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü vesilesiyle istiklal mücadelemizin kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, Ersoy'u rahmet ve minnetle andığını belirterek, "İstiklalimizi kalbinin derinliklerinden hisseden ve ölümsüz şiiriyle dile getiren, dünyanın en güzel marşının şairi, Gazi Meclisimizin milletvekillerinden merhum Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, "İstiklal Marşı Yılı ilan ettiğimiz 2021 yılında Mehmet Akif'i başta İstiklal Marşı olmak üzere, eserleri ve örnek hayatı ile gerektiği gibi anlamaya çalışacağız. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.


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