TBMM Başkanı Şentop: Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum
TBMM Başkanı Şentop, "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum." ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı.
Şentop, Twitter'daki hesabından, Marmaraereğlisi'ndeki bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.
Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi İlçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 28, 2021
Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir.
Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir.
Şentop, "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.