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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum

TBMM Başkanı Şentop, "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Kemal Akan   | 29.03.2021
TBMM Başkanı Şentop: Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı.

Şentop, Twitter'daki hesabından, Marmaraereğlisi'ndeki bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Şentop, "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

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