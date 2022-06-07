Dolar
16.75
Euro
17.99
Altın
1,852.59
ETH/USDT
1,845.50
BTC/USDT
31,374.00
BIST 100
2,648.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: AP'nin raporu Türkiye'ye yönelik haksız hezeyanların ürünü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosunun kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu'nun, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik haksız hezeyanlarının ürünü olduğunu bildirdi.

İsmail Çimen   | 07.06.2022
TBMM Başkanı Şentop: AP'nin raporu Türkiye'ye yönelik haksız hezeyanların ürünü

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından, AP'nin tavsiye kararı niteliğindeki 2021 Türkiye Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

AP'nin kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu'nun, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik haksız hezeyanlarının ürünü olduğunu belirten Şentop, "Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkı sağlayabilmesi mümkün olmayan bu rapordaki ithamları reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı, 'ateşli silah ve kesici aletlerle işlenen olaylarda artış olduğu' iddiasını yalanladı
Başkan Erbaş: Vatanımızın darbelerden uzak, demokrasi ve özgürlükler içinde ilelebet payidar olması için dua ettik
Sivas'ta şiddetli sağanak etkili oldu
TBMM Başkanı Şentop: Necip Fazıl bir büyük davanın sanat dili kırılamayan kalemidir
Başkentte akşam saatlerinde yeniden etkili olan sağanak hayatı zorlaştırdı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na tepki

TBMM Başkanı Şentop'tan AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na tepki

Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifinin ilk 2 maddesi kabul edildi

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani'yi kabul etti

AK Parti'li Güneş: (Kamuda işe alımlar) Hakkaniyet ölçüsünde 84 milyon vatandaşın önünü açıyoruz

AK Parti'li Güneş: (Kamuda işe alımlar) Hakkaniyet ölçüsünde 84 milyon vatandaşın önünü açıyoruz
TBMM Başkanı Şentop: Biz büyük bir tarihin sahibi ve devamıyız

TBMM Başkanı Şentop: Biz büyük bir tarihin sahibi ve devamıyız
TBMM Başkanı Şentop, Beykoz Belediyesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Beykoz Belediyesini ziyaret etti