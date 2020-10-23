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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır

TBMM Başkanı Şentop, "(Enis Berberoğlu kararı) Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Bu karara muhatapların uyması gerekir. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır." dedi.

Berin Alpaslan Gökçe   | 23.10.2020
TBMM Başkanı Şentop: Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır

İstanbul

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Enis Berberoğlu kararı) Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Bu karara muhatapların uyması gerekir. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır." dedi.

"Sadece Türkiye Azerbaycan'ı haklı görmüyor. Uluslararası toplum ve uluslararası platformlar, Azerbaycan'ın bu konuda haklı olduğunu görüyor." diyen Şentop, "Ermenistan bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor. Sadece Azerbaycan için değil, bölge için de bir tehdit, risk haline dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

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