TBMM Başkanı Şentop: Amerika'nın Türkiye'nin güvenliğini düşündüğü yok
TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin S-400 alınımına ilişkin, "(ABD) Kendi planlarını uygulamaya çalışıyorlar, Türkiye'nin güvenliğini düşündükleri yok." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Amerika bir yandan sözünü yerine getirmeyip diğer yandan Türkiye'nin satın aldığı S-400 füze sistemi için 'kullanılmasın' uyarısını dillendirmektedir. Kendi planlarını uygulamaya çalışıyorlar, Türkiye'nin güvenliğini düşündükleri yok." dedi.
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