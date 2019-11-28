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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Amerika'nın Türkiye'nin güvenliğini düşündüğü yok

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin S-400 alınımına ilişkin, "(ABD) Kendi planlarını uygulamaya çalışıyorlar, Türkiye'nin güvenliğini düşündükleri yok." dedi.

Sinan Uslu   | 28.11.2019
TBMM Başkanı Şentop: Amerika'nın Türkiye'nin güvenliğini düşündüğü yok

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Amerika bir yandan sözünü yerine getirmeyip diğer yandan Türkiye'nin satın aldığı S-400 füze sistemi için 'kullanılmasın' uyarısını dillendirmektedir. Kendi planlarını uygulamaya çalışıyorlar, Türkiye'nin güvenliğini düşündükleri yok." dedi.

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