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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Alt mevzuatta değişiklikler her zaman olabilir

TBMM Başkanı Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili alt mevzuatta gerek kanunla gerek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılabilecek değişiklikler her zaman olabilir." dedi.

Sinan Uslu   | 26.07.2019
TBMM Başkanı Şentop: Alt mevzuatta değişiklikler her zaman olabilir

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasal düzlemde sorun teşkil eden bir hususun olmadığı kanaatindeyim ama bunun dışında alt mevzuatta gerek kanunla gerek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılabilecek değişiklikler her zaman olabilir." dedi. 

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