TBMM Başkanı Şentop: Alt mevzuatta değişiklikler her zaman olabilir
TBMM Başkanı Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili alt mevzuatta gerek kanunla gerek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılabilecek değişiklikler her zaman olabilir." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasal düzlemde sorun teşkil eden bir hususun olmadığı kanaatindeyim ama bunun dışında alt mevzuatta gerek kanunla gerek Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılabilecek değişiklikler her zaman olabilir." dedi.
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