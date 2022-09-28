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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Almanya Meclis Başkan Yardımcısı Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini, Almanya Federal Meclisi Başkanı Baerbel Bas'a gönderdiği mektupla kınadı.

Seval Ocak Adıyaman   | 28.09.2022
TBMM Başkanı Şentop, Almanya Meclis Başkan Yardımcısı Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Almanya Federal Meclisi Başkanına bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip, bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim.

Türkiye-Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz."

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