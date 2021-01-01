Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop, Ali Güneri'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Şentop, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı Ali Güneri'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Sinan Uslu   | 01.01.2021
TBMM Başkanı Şentop, Ali Güneri'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıymetli dava adamı, eski Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri'nin babası Ali Güneri'ye Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 133 kişi Kovid-19'dan öldü
Venezuela'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir hafta karantina uygulanacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
KKTC'de son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop, Ali Güneri'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Şentop, Ali Güneri'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

Şentop: Ayasofya'nın açılışını 'hatırlamak istemediğimiz' olaylar arasında sayan zihniyet hangi topraklara ait olabilir?

TBMM Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı: Geceye yenilmeyen her insana bir sabah bir gündüz ve bir güneş vardır

TBMM Başkanı Şentop: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir

TBMM Başkanı Şentop: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi
TBMM Başkanı Şentop, Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı

TBMM Başkanı Şentop, Atatürk’ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı