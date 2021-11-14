Dolar
9.99
Euro
11.43
Altın
1,864.49
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,638.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ezineli Yahya Çavuş" belgeseli galasında gençlerle bir araya geldi – VTR
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında ölenleri andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında yaşamını yitirenleri andı.

Alper Atalay   | 14.11.2021
TBMM Başkanı Şentop, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında ölenleri andı

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihe kara bir leke olarak geçen, Ahıska Türklerinin vatanlarından sürgün edilişlerinin 77. yıl dönümünde, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi
Avusturya’da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Kovid-19 vaka oranında zirvede bulunan Karabük'te aşı seferberliği başlatıldı
Türkiye'de 22 bin 583 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında ölenleri andı

TBMM Başkanı Şentop, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında ölenleri andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Anayasayı yerli yerine, olması gereken yere oturtmamız lazım

TBMM Başkanı Şentop: Milletin de kabul ettiği bir anayasayla Türkiye'nin anayasa tartışmaları sona erecektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır annelerini ziyaret edecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır annelerini ziyaret edecek
TBMM Başkanı Şentop'tan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan 10 Kasım mesajı
TBMM Başkanı Şentop Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Şentop Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümünü kutladı