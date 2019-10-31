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Politika

TBMM Başkanı Şentop: ABD Temsilciler Meclisinin aldığı kararın ehemmiyeti yok

TBMM Başkanı Şentop, "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti yok. Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir hamle olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

Alper Atalay   | 31.10.2019
TBMM Başkanı Şentop: ABD Temsilciler Meclisinin aldığı kararın ehemmiyeti yok Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti yok. Hukuki olarak zaten herhangi bir sonucu, neticesi de yok ama Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir hamle olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

"Parlamentomuzda dün alınan karar da ABD'nin tarihine ilişkin bir karar değildi." diyen Şentop, "Eğer ABD'nin kısa ama kirli ve kanlı tarihini biz parlamento olarak konu edinsek herhalde parlamentomuzun uzun zaman başka bir faaliyet yapmadan Amerikan tarihindeki olaylarla ilgili kararlar alması lazım." ifadesini kullandı.

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