Euro
8.92
Dolar
7.67
BIST 100
1,124.17
Altın
1,861.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenliyor
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’yi esefle kınıyorum

TBMM Başkanı Şentop: “ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’yi, Türkiye'yi ABD'deki iç siyasi hesaplaşmalarında kullandığı sakil dilin konusu haline getirerek ülkemizle ilgili cahilane ve saygısız nitelendirmelerinden dolayı esefle kınıyorum.” dedi.

Sinan Uslu   | 25.09.2020
TBMM Başkanı Şentop: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’yi esefle kınıyorum

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ifadelerine ilişkin, "Pelosi’yi, Türkiye'yi ABD'deki iç siyasi hesaplaşmalarında kullandığı sakil dilin konusu ve muhatabı haline getirerek ülkemizle ilgili cahilane ve saygısız nitelendirmelerde bulunmasından dolayı esefle kınıyorum." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki gösterdi.

Şentop, "Pelosi’yi, Türkiye'yi ABD'deki iç siyasi hesaplaşmalarında kullandığı sakil dilin konusu ve muhatabı haline getirerek ülkemizle ilgili cahilane ve saygısız nitelendirmelerde bulunmasından dolayı esefle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, 144 yıllık parlamento ve anayasa geleneğiyle, dünyanın en köklü demokrasilerinden olduğunu belirten Şentop, Türkiye’nin, 100 yıl önce işgali sona erdiren milli mücadelesini bile Meclis idaresinde ve milli iradeye dayanarak yürüten bir devlet olduğuna işaret etti.

Şentop, şunları kaydetti:

"Nancy Pelosi, demokrasi hassasiyeti konusunda samimi ise kullanışlı diktatörleri ve darbeci generalleri meşru liderlere tercih eden ve Türkiye dahil birçok ülkede darbelere destek veren ABD politikalarının hesabını dünya halkları önünde vermelidir.

Pelosi ve türdeşi politikacılara, başka ülkelere, hususen Türkiye’ye saldırarak seçim kampanyası yürütmemelerini; iki yüzlü bazı batılı politikacılar tarafından itibarsızlaştırılmış 'demokrasi' kavramına sığınmadan politika yapılabileceğini öğrenmelerini tavsiye ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirleri uygularsak influenza virüsünden de korunmuş oluruz
İngiltere'de 6 bin 874 artışla en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
İspanya, son 24 saatte Kovid-19 vakalarında 12 bin 272 artış açıkladı
Bakan Soylu, vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla koronavirüs tedbirlerini görüştü
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 207 bin 555'e yükseldi

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Barış konferansı düzenlenmesini istedi

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Barış konferansı düzenlenmesini istedi

TBMM Başkanı Şentop: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’yi esefle kınıyorum

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 207 bin 555'e yükseldi

ABD ordusu Suriye'deki üslerine takviyeyi sürdürüyor

ABD ordusu Suriye'deki üslerine takviyeyi sürdürüyor
Amerikalı senatörlerden Netflix'e 'Uygur Türkleri' mektubu

Amerikalı senatörlerden Netflix'e 'Uygur Türkleri' mektubu
ABD'den İran yargısına güreşçi Afkari yaptırımı

ABD'den İran yargısına güreşçi Afkari yaptırımı