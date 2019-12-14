TBMM Başkanı Şentop: ABD Senatosu kararına karşı verilen cevap, parlamento kararıdır
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na karşı TBMM tarafından verilen cevabın "bildiri" değil, "parlamento kararı" olduğunu belirtti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na karşı TBMM tarafından verilen cevabın hukuki mahiyeti ile ilgili bazı haber sitelerinde "kafa karışıklığı" gördüğünü ifade etti.
1/3 ABD Senatosu’nun kararına karşı TBMM tarafından verilen cevabın hukuki mahiyeti ile ilgili bazı haber sitelerinde bir kafa karışıklığı görüyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 13, 2019
TBMM'de bulunan siyasi partilerin bildirisinin söz konusu olmadığına dikkati çeken Mustafa Şentop, "TBMM'ye sevk edilen Başkanlık Tezkeresi oylanmış ve kabul edilmiştir. Böylece bir bildiri değil, bir parlamento kararı ortaya çıkmıştır. ABD Senatosunun kararı, TBMM kararı ile reddedilmiştir." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.