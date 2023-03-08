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Politika

TBMM Başkanı Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Duygu Yener  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
TBMM Başkanı Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşanılan büyük afetten etkilenen, canlarını, sevdiklerini ve ailelerini kaybedenlere sabır diledi.

TBMM Başkanı Şentop, "Gönlü yaralı nice annemizin, kardeşimizin, evladımızın derin acıları her birimizin yüreğini dağlamaya devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Deprem bölgesindeki yaraları hassasiyetle sarmak amacıyla hep birlikte tüm güçleriyle çalışırken, gelecekte milletin bir daha böylesi acılar yaşamaması için şehirlerin yeniden ihyası ve inşasında depreme karşı gerekli tüm önlemleri almakta kararlı olduklarını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin inşasına hep birlikte omuz omuza yön vereceğiz. Hiçbir ayrımcılık ve haksızlığa asla müsaade etmeden, kız çocuklarımızı hayatın her alanında daima en güçlü şekilde teşvik edecek, hayallerini gerçeğe dönüştürme yolculuğunda daima yanlarında olacağız. İlk günden itibaren ülkemizin ve dünyanın her köşesinden kadınlarımız, gönüllü ya da görevli tüm güçleri ve emekleriyle kardeşlerinin yanındalar. Özellikle depremden etkilenen anneleri, çocukları, bebekleri şefkat kanatlarıyla sarıyor ve tüm ihtiyaçlarını incelikle düşünüyorlar. Yorganını, sobasını gönderen, dualarla çoraplar ören ninelerimiz, ekmeğini kardeşleri için pişiren Anadolu insanımız, sivil toplum gönüllüleri, asker, polis, arama kurtarma görevlisi, mühendis, öğretmen, din görevlisi, sağlık çalışanı, kuaför, psikolog ve daha nice kadınlarımız…Tarihin en zor zamanlarında olduğu gibi milletimizin sarsılmaz birliği ve kardeşliğine, kadınlarımızın zorluklarla mücadele azmi ve inancına bir kez daha şahit oluyoruz."

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