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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı.

Aykut Yılmaz  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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