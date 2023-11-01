Dolar
28.33
Euro
29.85
Altın
1,978.65
ETH/USDT
1,792.90
BTC/USDT
34,285.00
BIST 100
7,528.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PMD Yönetim Kurulunu kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Yönetim Kurulunu kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PMD Yönetim Kurulunu kabul etti

THY'nin saat 22.00'ye kadarki İstanbul çıkışlı tüm seferleri iptal edildi
Ankara'da "Keşmir Kara Günü" anma etkinliği
Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri yüz yüze yapılan ilk resmi toplantıyı değerlendirdi
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" makalesi 8 ülkede yayımlandı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PMD Yönetim Kurulunu kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PMD Yönetim Kurulunu kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Asya Parlamenter Asamblesi üyelerine Gazze mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Tekale'yi kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnsanlık düşmanı olanlar ayan beyan 8 milyar insanın huzurunda tarihe karşı hesap vereceklerdir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnsanlık düşmanı olanlar ayan beyan 8 milyar insanın huzurunda tarihe karşı hesap vereceklerdir
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Acilen Gazze'de insani ateşkesin sağlanması şarttır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Acilen Gazze'de insani ateşkesin sağlanması şarttır
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 100 yıllık Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 100 yıllık Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet