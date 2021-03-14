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Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop "Sağlık alanında ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışan, bu salgın döneminde insanüstü bir gayretle canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Seval Ocak Adıyaman   | 14.03.2021
TBMM Başkanı Mustafa Şentop sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

TBMM

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Çanakkale'de cepheye koşan tıbbiyelilerin kahramanlığı daima hatırımızdadır; sağlık alanında ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışan, bu salgın döneminde insanüstü bir gayretle canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

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