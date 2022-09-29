Dolar
18.53
Euro
18.02
Altın
1,648.03
ETH/USDT
1,296.20
BTC/USDT
18,970.00
BIST 100
3,062.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Mehmet Yılmaz   | 29.09.2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Budapeşte

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Şentop, Başbakan Orban ile görüştü.

Şentop, görüşmede, Macaristan ile samimi diyalog temelinde geliştirilen yakın ilişkilerin yeni hükümet döneminde de güçlendirilerek sürdürülmesi arzusunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ile Macaristan arasında ilişkilerin 100. Yılı vesilesiyle 2024'te düzenlenmesi planlanan "Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinliklerine verilen öneme işaret etti.

Macaristan’ın Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ve Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündemin geliştirilmesine yönelik desteğini takdirle karşıladıklarını ifade eden Şentop, "Türkiye’nin AB üyelik sürecinin önündeki siyasi engeller kaldırılmalı ve ilişkilerin önünü açacak somut adımlar ivedilikle atılmalıdır." dedi.

Şentop, Macaristan’ın Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) çalışmalarına etkin katılımı ve üye ülkelerle iş birliğinden duydukları memnuniyeti vurguladı.

FETÖ'nün halen Macaristan’da varlığını sürdürüyor olmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Şentop, "Geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen 5'inci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda FETÖ iltisaklı okulların faaliyetlerinin sonlandırılması yönündeki taahhüdünüzü memnuniyetle karşıladık." diye konuştu.

Şentop, okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesinin, bu okullarda öğrenim gören öğrenci ve velilerin olası mağduriyetlerinin de önüne geçilmesini sağlayabileceğini söyledi.

Türkiye ile Macaristan’ın güvenlik ve düzensiz göç alanında örnek bir iş birliği sergilediğini belirten Şentop, söz konusu iş birliğinin, insan kaçakçılığının önlenmesi ve sınır geçişlerinin hızlandırılmasına önemli katkı sağladığını kaydetti.

"Avrupa doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlamaya hazırız"

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Şentop, Türkiye’nin savaşın başından beri Ukrayna’ya sunduğu siyasi, insani ve teknik yardımları devam ettirdiğini vurguladı.

Söz konusu savaşın enerji piyasalarında yol açtığı çalkantının devam ettiğini dile getiren Şentop, şunları söyledi:

"Enerji arz güvenliğinin sağlanması için stratejik akılla hareket etmeye ihtiyaç vardır. Macaristan’ın enerji güvenliği bağlamındaki endişelerini anlıyoruz. Biz, kendi enerji güvenliğimizi gözeterek Avrupa doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlamaya hazırız. Türkiye zaten Avrupa’nın enerji güvenliğine net katkı sağlamaktadır. Güney Gaz Koridoru bunun en somut örneğidir. Bu koridorun ilave gaz tedariki durumunda kapasitesi genişletilebilir."

Şentop, AB ve Türkiye arasında yüksek düzeyli enerji diyaloğunun stratejik bir gereklilik olduğunu belirterek, "Bu diyaloğun tekrar canlandırılmasına ihtiyaç vardır. Buna destek vermenizi bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz
"Demir Pençe" tugayında sancak töreni
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davaya devam edildi
Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Macaristan'a geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Macaristan'a geldi
TBMM Başkanı Şentop 'Karar Mekanizmalarındaki Kadın Liderler'e ödül verdi

TBMM Başkanı Şentop 'Karar Mekanizmalarındaki Kadın Liderler'e ödül verdi
TBMM Başkanı Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Nur ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Nur ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet