TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı
TBMM Başkanı Şentop, kutlama mesajında, "29 yıl önce, 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı.
29 yıl önce, 16 Aralık 1991’de bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutluyorum. pic.twitter.com/82mOO7h6aZ— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 16, 2020
Şentop, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı kutlama mesajında, "29 yıl önce, 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.