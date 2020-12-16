Euro
9.50
Dolar
7.81
BIST 100
1,392.45
Altın
1,853.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, kutlama mesajında, "29 yıl önce, 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Subaşı   | 16.12.2020
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

Şentop, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı kutlama mesajında, "29 yıl önce, 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 718 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kovid-19 vakasıyla teması nedeniyle karantinaya alındı
Londra'da Kovid-19 önlemleri kapsamında bar, restoran, sinema ve tiyatrolar kapatıldı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 74 milyonu geçti

Benzer haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın bağımsızlık gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kazakistan ile her alandaki iş birliğimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz

TBMM Başkanı Şentop Kuveyt Ulusal Meclis Başkanlığına yeniden seçilen Ganim'i tebrik etti

Şentop: Doğu Akdeniz'deki gerginlik Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların adımları yüzünden çözüme kavuşturulamıyor

Şentop: Doğu Akdeniz'deki gerginlik Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların adımları yüzünden çözüme kavuşturulamıyor
Orta Asya'nın stratejik ülkesi Kazakistan bağımsızlığının 29'uncu yılını kutluyor

Orta Asya'nın stratejik ülkesi Kazakistan bağımsızlığının 29'uncu yılını kutluyor
TBMM Başkanı Şentop Asya Parlamenterler Asamblesi Başkanlık Divanı heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Şentop Asya Parlamenterler Asamblesi Başkanlık Divanı heyetini kabul etti