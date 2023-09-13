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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Zonguldak'taki maden ocağında yaşanan göçük dolayısıyla başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Ali Kemal Akan  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Zonguldak'taki maden ocağında yaşanan göçük dolayısıyla başsağlığı mesajı

TBMM

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak Ereğli'deki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Göçükten etkilenen işçilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.


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