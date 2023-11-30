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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama

Gazi Nogay  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama

TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu Meclis yeni bir anayasa yapma gücüne sahip değildir demek, 'yeni anayasayı sadece askerin dipçiğiyle yaparız' demekle eş değerdir." dedi.

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