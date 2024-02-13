Dolar
30.72
Euro
32.92
Altın
1,995.48
ETH/USDT
2,597.10
BTC/USDT
48,433.00
BIST 100
8,994.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması olayına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması anı güvenlik kamerasına yansıdı. - VTR
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Tuğay için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay’a Allah'tan rahmet diledi.

Aykut Yılmaz  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Tuğay için başsağlığı mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'taki terör saldırısı davasında tutuklu sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin bilgi aldı
TCG Heybeliada, Yunan gemisi HS Limnos ile eğitim icra etti
TCG Heybeliada, Yunan gemisi HS Limnos ile eğitim icra etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tuğay'ın ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Tuğay için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Tuğay için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Ürdün Başbakanı el-Hasavne'yi kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anadolu Sivil Toplum Platformu temsilcilerini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lahey’deki uluslararası mahkemenin kararı insanlık davası için dönüm noktasıdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lahey’deki uluslararası mahkemenin kararı insanlık davası için dönüm noktasıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet