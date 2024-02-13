TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Uzman Çavuş Tuğay için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay’a Allah'tan rahmet diledi.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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